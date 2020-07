Morte Cerciello Rega, Varriale in Aula: “Ci siamo qualificati” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Omicidio Cerciello Rega, il processo. Varriale in Aula: “Dopo esserci qualificati ho riposto il tesserino in tasca”. ROMA – Nuova udienza per il processo sull’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. In Aula come testimone è stato ascoltato il collega Andrea Varriale che ha ricostruito nei dettagli quanto accaduto quella sera. “Ci avvicinammo frontalmente ai due e tirammo fuori il tesserino dicendo che eravamo carabinieri – ha raccontato il militare citato da La Repubblica – dopo esserci qualificati ho riposto in tasca il tesserino. Lo ha fatto anche Mario. Loro non avevano nulla in mano. Noi andavamo a identificare due persone. I due ci hanno aggrediti immediatamente. Io fui preso al petto da ... Leggi su newsmondo

