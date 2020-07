Maltrattamenti in asilo, condannate 23 persone per odio su Fb contro maestre (Di mercoledì 15 luglio 2020) Secondo la procura, 23 persone avrebbe istigato all’odio e a commettere reati su internet, contro le tre maestre accusate di Maltrattamenti in asilo. La Procura di Grosseto sta indagando su 23 persone residenti tra Grosseto e provincia. L’accusa è quella di aver incitato all’odio su Facebook contro le maestre finite al centro dello scandalo dei … L'articolo Maltrattamenti in asilo, condannate 23 persone per odio su Fb contro maestre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

