Maltempo, alluvione a Palermo: almeno 2 morti, auto ribaltate e trascinate via, città nel panico [FOTO e VIDEO] (Di mercoledì 15 luglio 2020) Un violento Maltempo nel pomeriggio ha messo in ginocchio la città di Palermo, con una vera e propria alluvione che in alcuni punti della città ha portato mezzo metro d’acqua per le strade. La città è letteralmente sommersa e le immagini che arrivano dal capoluogo siciliano sono davvero impressionanti (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto e VIDEO in fondo all’articolo). Due persone sono morte intrappolate nella loro auto. La vettura si trovava all’altezza del sottopassaggio di via Leonardo Da Vinci, lungo viale Regione Siciliana, principale arteria d’accesso alla città, trasformata in un vero e proprio fiume in piena dalla pioggia. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco. La pioggia ha iniziato ... Leggi su meteoweb.eu

