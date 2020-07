“Maggio della Musica 2020”: Zamuner, Sepe e Moriconi in concerto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Giovedì 16 luglio alle ore 20, in programma il secondo concerto del “Maggio della Musica 2020” con Zamuner, Sepe e Moriconi; il celebre trio in “Napoli ieri e oggi”, con la rilettura dei classici da Di Giacomo a Lucio Dalla. Il secondo concerto in programma giovedì 16 luglio nel cartellone del “Maggio della Musica 2020” intitolato non … Leggi su 2anews

gualtierieurope : I dati #Eurostat sono incoraggianti perché confermano il forte rimbalzo della #produzioneindustriale italiana in ma… - giornalettismo : Dopo gli insulti, le fake news e la pubblicazione di dati sensibili, @giuliainnocenzi ha deciso di querelare Nicola… - petergomezblog : Asta BOT, rendimenti tornano negativi collocati 7,5 miliardi. Produzione industriale di Italia e Francia meglio del… - GoGoFirenze : Inaugurazione lirica della Cavea del Maggio #firenze #eventi - lucas180278 : @karl62956639 @Rokketto1 @antonellocapor2 L'entrata di CDP è farina della de micheli, depositata nel dossier presen… -

Ultime Notizie dalla rete : “Maggio della Il decreto “riaperture” è legge. Oggi ok finale della Camera Quotidiano Sanità