Kurtic: “Orgoglioso delle 250 presenze in Serie A” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Jamsin Kurtic ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di questa sera tra Milan e Parma. Il calciatore raggiunge quota 250 presenze in massima Serie: “Non sapevo di questo record, me lo ha detto ieri il team manager. Sono veramente orgoglioso, contento e vorrei festeggiarlo nei modi più belli possibile”. Foto: Jasmin Kurtic – Parma – Sito ufficiale L'articolo Kurtic: “Orgoglioso delle 250 presenze in Serie A” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

