Kidding: la serie con Jim Carrey cancellata dopo due stagioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) La serie Kidding, con protagonista Jim Carrey, si è conclusa dopo due stagioni: Showtime ha annunciato che è stata cancellata. Kidding la serie con star Jim Carrey non tornerà sugli schermi con nuovi episodi: Showtime ha cancellato il progetto dopo due stagioni. La notizia è stata confermata dall'emittente americana con un comunicato ufficiale in cui si ringrazia la star e il team di autori e produttori del progetto. Showtime ha annunciato: "dopo due stagioni, Kidding ha concluso il suo corso su Showtime. Siamo davvero orgogliosi di aver mandato in onda questa serie piena di immaginazione, acclamata dalla ... Leggi su movieplayer

Kidding: la serie con Jim Carrey cancellata dopo due stagioni

