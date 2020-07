In casa con oltre due chili di droga: la scoperta nel Napoletano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAfragola (Na) – I Carabinieri della stazione di Afragola, nel Napoletano, hanno perquisito l’abitazione di Giuseppa Iorio, 47enne del posto già nota alle forze dell’ordine: il bottino è stato considerevole, ben 2 chili e 600 grammi di stupefacenti di varia tipologia rinvenuti e sequestrati. I carabinieri hanno trovato nell’armadio della camera da letto, in una borsa da donna, 2 confezioni sottovuoto di cocaina per un peso complessivo di 200 grammi. Rinvenute e sequestrate anche due bustoni termici – stipate in un armadio posizionato sul balcone della cucina – pieni di quasi 2 chili di marijuana. Trovati anche 5 panetti di hashish da 100 grammi l’uno occultati in un mobile del ripostiglio. I militari hanno trovato anche due bilancini di precisione e ... Leggi su anteprima24

fattoquotidiano : ‘Ndrangheta, la cena con il figlio del boss (e le pistole) nella casa di lusso a City Life. E i voti al candidato n… - Mov5Stelle : 'Con il #Superbonus 110% rimettiamo in moto l'Italia, diamo la possibilità ai cittadini di aumentare l'efficienza e… - JuventusFCYouth : HT | Termina qui la prima frazione, con i padroni di casa avanti di due gol. #CarrareseJuve [2-0] #Under23 - VanniRestelli : @SecondoVangelo @AnnalisaChirico @NicolaPorro La gente che la pensa come me la trovi nei bar, nelle fabbriche, negl… - VivianiSamuele : Ma lo sapevate che a casa mia non ci sono servizi e cucina e cachiamo nei campi, cuciniamo nelle carbonaie dei bosc… -

Ultime Notizie dalla rete : casa con Con una piccola serra di marijuana in casa, scatta l'arresto h24 notizie Grottammare Calcio: a centrocampo torna la bandiera Davide Traini

riabbraccia Davide Traini che torna a casa dopo l’esperienza in questa stagione interrotta dal virus 2019/20, con l’Azzurra Mariner in 1a Categoria Girone D. Per il centrocampista classe 1982 ex Samb ...

FANTARACCONTI - Il Fantacalcio è sempre qualcosa di entusiasmante

Oggi vi racconto del mio nuovo ruolino di marcia che ha avuto inizio a febbraio. Premetto che nei mesi scorsi vi ho raccontato delle mie disavventure fatte di mercati di riparazioni assurde con gente ...

riabbraccia Davide Traini che torna a casa dopo l’esperienza in questa stagione interrotta dal virus 2019/20, con l’Azzurra Mariner in 1a Categoria Girone D. Per il centrocampista classe 1982 ex Samb ...Oggi vi racconto del mio nuovo ruolino di marcia che ha avuto inizio a febbraio. Premetto che nei mesi scorsi vi ho raccontato delle mie disavventure fatte di mercati di riparazioni assurde con gente ...