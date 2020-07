Il progetto dell’euro digitale e l’incognita privacy (Di mercoledì 15 luglio 2020) Monete e banconote euro (Getty Images)“La Bce sta valutando l’eventuale emissione di un euro digitale; un gruppo di lavoro sta esaminando i pro e i contro di una valuta digitale, utilizzabile dagli intermediari o anche direttamente dai consumatori mediante gli smartphone per effettuare i pagamenti”. La dichiarazione di Fabio Panetta, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, è di fine aprile. Yves Mersch, vicepresidente del Consiglio di vigilanza della Bce, ha poi precisato che si sta conducendo uno studio esplorativo per arrivare preparati all’eventualità che i cittadini dell’unione vogliano virare dal contante a una moneta digitale, nella consapevolezza che al momento il 76% delle transazioni in area euro avviene ancora tramite banconote (con un record ... Leggi su wired

