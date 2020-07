Il debito pubblico supera 2.500 miliardi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il debito pubblico sfonda il muro dei 2.500 miliardi. A maggio, secondo i dati di Bankitalia, è stato infatti pari a 2.507,6 miliardi, in aumento di 40,5 miliardi rispetto al mese precedente. abr/mrv/red L'articolo Il debito pubblico supera 2.500 miliardi proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

fattoquotidiano : Debito pubblico, Bankitalia: “A maggio sale di 40,5 miliardi e arriva a 2.507, nuovo record. Entrate tributi: -27,8… - RaiNews : Il dato è un assaggio dell'impatto della crisi del #Covid19 sui conti pubblici - renatobrunetta : Mancano del tutto le stime sull'andamento del deficit e del debito pubblico, anche perché manca qualsiasi stima dei… - TommyBrain : Zibordi spara a zero sul Debito Pubblico!' - IacobellisT : Zibordi spara a zero sul Debito Pubblico!' -

