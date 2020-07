Ignazio Moser spegne 28 candeline, compleanno a Trento con Cecilia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ignazio Moser e il suo compleanno: ha spento ieri 28 candeline e ha espresso tre desideri costosissimi. Per festeggiare è rientrato a Trento dalla famiglia con Cecilia Rodriguez. Lì li hanno raggiunti i genitori di lei e il nipotino Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. E pochi minuti fa dal suo profilo ha ringraziato per gli auguri ricevuti: “28 anni e sentirli tutti 😂 Come sempre il mio compleanno ha regalato grandi soddisfazioni direi, grazie a tutti quelli che mi hanno mandato la loro energia, grazie a quelli che me ne hanno presa tanta festeggiando ieri ma soprattutto grazie alla mia Chechunita, l’unica persona che ha retto ben 3 compleanni al mio fianco”. L’ex ciclista è noto per aver ... Leggi su pianetadonne.blog

