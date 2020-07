Gasperini: «Strepitoso Malinovskyi. Pasalic? Segna in ogni modo» – VIDEO (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atalanta sul Brescia: queste le sue parole Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dell’Atalanta sul Brescia. Queste le parole relative alle prove di Pasalic e Malinovskyi. «Malinovskyi? È stato Strepitoso, ma tutti hanno fatto bene. Mi sono permesso di lasciare fuori diversi giocatori. Ho visto anche altri giocatori. Temevo questo tipo di partite, sono partite che possono essere delle trappole: se non fatte nel modo giusto rischiano di essere difficili. Abbiamo fatto bene. Pasalic? È un giocatore che può giocare in diversi ruoli. La sua forza è quando spinge sugli inserimenti centrali, sa ... Leggi su calcionews24

