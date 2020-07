Escursionista invia una foto al compagno e sparisce: ritrovata morta (Di mercoledì 15 luglio 2020) Escursionista invia una foto al compagno e sparisce: ritrovata morta. La donna, 54 anni, stava trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti L’hanno trovata morta questa mattina all’alba di oggi, mercoledì 15 luglio, in fondo a un dirupo. Sulle sue tracce era già il Soccorso alpino di Feltri da ieri sera, dopo che la donna, Maria Cristina … L'articolo Escursionista invia una foto al compagno e sparisce: ritrovata morta proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Escursionista invia

Nordest24.it

Escursionista invia una foto al compagno e sparisce: ritrovata morta. La donna, 54 anni, stava trascorrendo le vacanze sulle Dolomiti L’hanno trovata morta questa mattina all’alba di oggi, mercoledì ...Ravenna, 15 luglio 2020 - Tragedia nel Bellunese: una ravennate di 54 anni è stata trovata morta questa mattina in fondo ad un dirupo sulle montagne del feltrino. La donna era in Veneto in vacanza, er ...