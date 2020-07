Dramma sul Monte Bianco, morti due genovesi di 56 e 57 anni: “Sono precipitati da circa 200 metri” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tragedia sul Monte Bianco. Due alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. Si tratta di due genovesi di 56 e 57 anni: i due erano partiti dal rifugio Torino dalla parte italiana del Monte Bianco ed erano alpinisti esperti ma questa volta qualcosa è … L'articolo Dramma sul Monte Bianco, morti due genovesi di 56 e 57 anni: “Sono precipitati da circa 200 metri” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

scintillerosse : a me tocca dire 'vicino Milano' ((il che è un dramma personale)) perché se dici 'Como' le risposte sono: - ah dov'è… - hele_fr : @valy_s @Rooob1 Il dramma è che la figura di merda è pure mia e si ripercuote sul mio conto corrente e il mio tenore di vita - Lukyluke311 : RT @GiulioTerzi: 'Solo Trump e Salvini possono fare da scudo alla cinesizzazione dell'Occidente'. Parla DeAnna Lorraine - metantacauta72 : RT @annaebbasta: Anche oggi c'era il 3×2 sul dramma quotidiano e non me lo sono fatta scappare - FedericoPostet : RT @GiulioTerzi: 'Solo Trump e Salvini possono fare da scudo alla cinesizzazione dell'Occidente'. Parla DeAnna Lorraine -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma sul Tragico incidente sul Monte Bianco: morti due alpinisti italiani Il Messaggero Dramma Aurier, il presunto assassino del fratello si consegna alla polizia

TOLOSA (Francia) - Un uomo è stato preso in custodia dalla polizia martedì notte nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Christopher Aurier, fratello del calciatore ivoriano del Tottenham Serge. Il ...

Tragico incidente sul Monte Bianco: morti due alpinisti italiani

Dramma in alta quota. Due alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. I loro corpi sono stati recuperati dal Pelot ...

TOLOSA (Francia) - Un uomo è stato preso in custodia dalla polizia martedì notte nell'ambito dell'indagine sull'omicidio di Christopher Aurier, fratello del calciatore ivoriano del Tottenham Serge. Il ...Dramma in alta quota. Due alpinisti italiani sono morti dopo essere precipitati sul versante francese della Cresta Kuffner, nel massiccio del Monte Bianco. I loro corpi sono stati recuperati dal Pelot ...