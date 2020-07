Dall’IFAB il via libera alle cinque sostituzioni fino al 31 luglio 2021 (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’IFAB ha prolungato l’uso delle 5 sostituzioni Non solo una novità per questo finale di stagione particolare, ma anche per la prossima stagione ci saranno le 5 sostituzioni. A comunicarlo è l’IFAB che assicura come i 5 cambi saranno utilizzabili fino al 31 luglio 2021. Il motivo principale dell’emendamento temporaneo è stato l’impatto sul benessere dei giocatori delle competizioni che si svolgono in un periodo ristretto e in diverse condizioni meteorologiche. La recente revisione ha dimostrato che i motivi dell’emendamento temporaneo rimangono validi e che l’impatto sul benessere dei giocatori dovrebbe continuare nel 2021 a causa di vari fattori, tra cui: Alcune competizioni riprese nel 2020 potrebbero avere ... Leggi su intermagazine

