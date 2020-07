Coronavirus e Fase 3, Miozzo (CTS): “Linee guida non rispettate dalle regioni, l’epidemia non è conclusa” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Si dice “preoccupato” per “i territori che vanno contro le indicazioni” sulle linee guida contro il Coronavirus, e avverte anche che “l’epidemia non è conclusa“. A parlare, in una intervista al Messaggero, è Agostino Miozzo, il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, che non nasconde le critiche alle “regioni che vanno in ordine sparso” con le loro ordinanze. “Diciamo che è un elemento di preoccupazione se le regioni vanno contro i pilastri fondanti delle politiche che abbiamo immaginato contro il Coronavirus, come mascherine, distanziamento, igiene. Sono pilastri assolutamente validi e non sostituibili“, dice. Miozzo spera che “le autorità politiche e locali ... Leggi su meteoweb.eu

ilpost : Negli Stati Uniti il primo vaccino per il coronavirus entra nell’ultima fase di sperimentazione - MediasetTgcom24 : Coronavirus, azienda biotech annuncia l'ultima fase di test del vaccino #Coronavirus - Agenzia_Ansa : #coronavirus Divieto di ingresso in Italia da 13 paesi a rischio . Il ministro @robersperanza : 'Nel mondo la pande… - cincinnato13 : RT @riktroiani: ++ #Moderna annuncia ultima fase dei test sul #vaccino contro il #coronavirus. Al via il 27 Luglio, sarà la prima azienda a… - nancysperandeo : RT @riktroiani: ++ #Moderna annuncia ultima fase dei test sul #vaccino contro il #coronavirus. Al via il 27 Luglio, sarà la prima azienda a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase Coronavirus, Fase 3: ok ai trolley nelle cappelliere degli aerei askanews Mercati europei salgono su speranze vaccino, focus anche su stagione utili

In particolare gli investitori guardano agli ultimi sviluppi relativi a un potenziale vaccino contro il coronavirus dopo che la biotech Moderna ha annunciato che il prossimo 27 luglio inizierà la fase ...

Migranti contagiati in ospedali militari e su nave quarentena. Positivi Amantena trasferiti al Celio

Saranno trasferiti nel pomeriggio all’ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti pakistani positivi al Covid-19 che erano stati spostati in una struttura di Amantea dopo l’arrivo, sabato scorso, a ...

In particolare gli investitori guardano agli ultimi sviluppi relativi a un potenziale vaccino contro il coronavirus dopo che la biotech Moderna ha annunciato che il prossimo 27 luglio inizierà la fase ...Saranno trasferiti nel pomeriggio all’ospedale militare Celio di Roma i 13 migranti pakistani positivi al Covid-19 che erano stati spostati in una struttura di Amantea dopo l’arrivo, sabato scorso, a ...