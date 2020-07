Cislago, sorgenti luminose per tutelare meglio i pedoni alla rotonda (Di mercoledì 15 luglio 2020) td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpt Per la prima volta nel Saronnese, approda a Cislago il progetto “Pedone Smart”: l’illuminazione dei passaggi pedonali con speciali luci che non abbagliano e consentono al guidatore una migliore visuale di chi sta attraversando la strada. La sperimentazione avverrà sul passaggio pedonale del rondò fra la Varesina, il viale IV Novembre e la via Vittorio … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Cislago, sorgenti luminose per tutelare meglio i pedoni alla rotonda proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

