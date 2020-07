Cina convoca ambasciatore Usa per sanzioni Hong Kong (Di mercoledì 15 luglio 2020) ANSA, - PECHINO, 15 LUG - La Cina ha convocato oggi l'ambasciatore Usa a Pechino in risposta alle sanzioni decise da Washington sulla controversa legge sulla sicurezza nazionale imposta dal governo ... Leggi su corrieredellosport

Pechino, 15 lug 18:13 - (Agenzia Nova) - La Cina ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti a Pechino, Terry Branstad, per protestare contro l'adozione da parte del Congresso di Washington e la ...

