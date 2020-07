Chiuso il pronto soccorso a Sarno, c’è un caso sospetto di Covid-19 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Chiuso il pronto soccorso a Sarno. Ieri sera è arrivato un ragazzo originario del Bangladesh risultato positivo al test rapido Chiuso il pronto soccorso a Sarno dell’ospedale “Martiri di Villa Malta”. Ieri sera è arrivato un ragazzo originario del Bangladesh con sintomi riconducibili al Covid-19 come il fortissimo mal di testa. I medici hanno immediatamente effettuato il test rapido il cui esisto è stato positivo. Atteso in giornata il risultato del tampone nasofaringeo. Come da protocollo, il pronto soccorso è stato Chiuso per poter consentire la sanificazione e il ragazzo in questione è stato ricoverato ... Leggi su bloglive

fanpage : ?? Ultim'ora Il Pronto soccorso è stato immediatamente chiuso - sologiuma : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Il Pronto soccorso è stato immediatamente chiuso - osservando001 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Il Pronto soccorso è stato immediatamente chiuso - paolorm2012 : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Il Pronto soccorso è stato immediatamente chiuso - Lotus3Patrizia : RT @fanpage: ?? Ultim'ora Il Pronto soccorso è stato immediatamente chiuso -