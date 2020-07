Carpisa fa causa a Enac per danni da divieto imbarco trolley (Di mercoledì 15 luglio 2020) Carpisa fa causa a Enac per presunti danni da divieto imbarco trolley. “Il divieto di imbarcare trolley sugli aerei era inutile e anzi dannoso perché ha provocato ritardi per le procedure di imbarco e assembramenti per il ritiro dellevaligie. La decisione autonoma di Enac, non sollecitata da alcun protocollo sanitario né replicata altrove, ha causato un grave danno anche alle aziende che, come la mia, producono valigie realizzate apposta per essere imbarcate sugli aerei”. Lo scrive in una nota Gianluigi Cimmino, ceo di Pianoforte Holding, ilgruppo che include Yamamay, Carpisa e Jaked.“Carpisa - prosegue la nota - è ... Leggi su huffingtonpost

