Benjamin Keough, 27 anni nipote di Elvis Presley, è morto suicida (Di mercoledì 15 luglio 2020) E’ morto suicida Benjamin Keough, 27 anni, il giovane era il nipote di Elvis Presley, il mondo vip è letteralmente sotto choc Benjamin Keough, figlio di Lisa Marie Presley, il solo e anche ultimo nipote di Elvis Presley, è morto a soli 27 anni. Secondo quanto riportato dal sito TMZ il giovane si sarebbe suicidato. Benjamin sarebbe morto per un colpo di arma da fuoco che si è sparato egli stesso nella giornata di domenica a Calabasas, in California. Il sito ha avuto la conferma della terribile notizia da parte della madre del ragazzo, Lisa ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : BENJAMIN KEOUGH, MORTO NIPOTE ELVIS PRESLEY: SUICIDIO?/ Mamma Lisa Marie “devastata” - rocmvv : Si è tolto la vita a 27 anni Benjamin Keough, nipote di #ElvisPresley - Maryeterngif1 : Benjamin Keough, Morto il nipote 27enne di Elvis Presley: probabile suicidio - ATTORI ATTRICI MUSICISTI PERSONAGGI… - cimbolano : Il musicista Benjamin #Keough (classe 1992), nipote di Elvis Presley, è morto suicida a Calabasas, in California. - rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT È morto a 27 anni #BenjaminKeough, il nipote di ElvisPresley. Si pensa al suicidio #ElvisPresley -