Autostrade, raggiunto l’accordo: “vittoria” dello Stato (Di mercoledì 15 luglio 2020) Autostrade: è Stato raggiunto l’accordo per la transazione. Entra prorompente lo Stato. Benetton prende una quota sotto il 10%. raggiunto, dopo un lungo dibattito, l’accordo su Autostrade: entra di fatto, a piombo, lo Stato. A Benetton, invece, una quota sotto il 10%. Dopo un lungo e infuocato Consiglio dei Ministri è arrivato l’accordo, con Atlantia pronta a cedere l’88%, vale a dire l’intera partecipazione in Aspi (Autostrade per l’Italia S.p.A). Fonti governative affermano che: “Ci siamo, questa notte è Stato definito il tutto. Se Aspi non rispetterà gli accordi sarà revoca completa, senza se e senza ma”. Parole dure e concrete, volte a portare a ... Leggi su bloglive

