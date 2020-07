Autobus dirottato a Milano, 24 anni a Sy. ‘Pregiudizi per il colore della pelle, giustizia per i migranti morti in mare’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Autobus dirottato a Milano, condannato a 24 anni di carcere Osseynou Sy. L’uomo ha rilasciato una dichiarazione spontanea. I giudici della Corte d’Assise di Milano hanno comminato una condanna a ventiquattro anni di carcere a Osseynou Sy, l’uomo di quarantasette anni che aveva dirottato e incendiato un Autobus. Autobus dirottato a Milano, Sy condannato a 24 anni di carcere Gli psichiatri che hanno redatto la perizia sostengono che Sy non è affetto da vizio di mente per infermità. I giudici hanno condannato il quarantasettenne a ventiquattro anni di carcere. Il quarantasettenne era stato accusato, ... Leggi su newsmondo

rtl1025 : La Corte d'Assise di #Milano ha condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell'anno sco… - AntonellaFaggi : Quindi questo criminale avrebbe dirottato un autobus per rendere giustizia ai morti in mare, affermando che Salvini… - NewsMondo1 : Autobus dirottato e incendiato a Milano, 24 anni a Sy: ‘Pregiudizi per il colore della pelle’… - Virus1979C : Bus dirottato sulla Paullese a Milano, Ousseynou Sy condannato a 24 anni. «Fu terrorismo» - francy04598976 : RT @rtl1025: La Corte d'Assise di #Milano ha condannato a 24 anni di carcere Ousseynou Sy, il 47enne che nel marzo dell'anno scorso, a San… -