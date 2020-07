Anna Tatangelo, sotto la camicetta... niente. Décolleté esplosivo, la canottierina non basta | Guarda (Di mercoledì 15 luglio 2020) "Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada". Anna Tatangelo presenta il suo nuovo singolo Guapo con queste parole, e tutti i torti non ha. Lady Tata si mostra biondissima e sempre più provocante. Nel video girato con il rapper Geolier la cantante napoletana fa sfoggio di doti camaleontiche: per lei anche il look da (conturbante) maestrina con tanto di occhialini dalla montatura sottile e camicetta bianca. Ma è quando può esibirsi in movenze molto "urban" che conquista occhi e cuore. Occhiali da sole da animale della notte, pantaloni bianchi e canottierina scollatissima che lascia generosamente intravedere il suo décolleté. C'è da giurare che sarà una lunga estate per la Tatangelo, e i fan avranno ... Leggi su liberoquotidiano

IncontriClub : Anna Tatangelo smentisce tutti i gossip: 'Ogni settimana parte il toto fidanzato…' - YolBlog : #ANNATATANGELO - è uscito il #video di #GUAPO feat. #GEOLIER - 361_magazine : Nuovo look e e nuova avventura per #AnnaTatangelo - RadioNovesei96 : Now Playing: Anna Tatangelo - Guapo (feat.Geolier)#Solo Quelle che Suonano Bene! - DomenicoRotolo : RT @SkyTG24: Anna Tatangelo e Geolier, esce il video di Guapo -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo Anna Tatangelo: "Finita con Gigi? Abbiamo un ottimo rapporto" ilGiornale.it Anna Tatangelo e Geolier, esce il video di Guapo

Anticipato da un breve estratto pubblicato sui social, è online il video di “Guapo”, nuovo singolo di Anna Tatangelo (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) con la collaborazione del rapper G ...

Anna Tatangelo ha un nuovo fidanzato? Lei decide di dire tutta la verità

Impazzano in questi giorni le news su una possibile nuova storia d’amore di Anna Tatangelo con un musicista della sua band. A chiarire cosa c’è di vero in questa notizia è stata la stessa bella e brav ...

Anticipato da un breve estratto pubblicato sui social, è online il video di “Guapo”, nuovo singolo di Anna Tatangelo (qui potete trovare tutte le sue foto più belle) con la collaborazione del rapper G ...Impazzano in questi giorni le news su una possibile nuova storia d’amore di Anna Tatangelo con un musicista della sua band. A chiarire cosa c’è di vero in questa notizia è stata la stessa bella e brav ...