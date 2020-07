Xiaomi continua a investire in Italia aprendo il primo magazzino di mi.com (Di martedì 14 luglio 2020) In queste ore Xiaomi inaugura il nuovo magazzino in Italia di mi.com e migliora il suo servizio post vendita e non solo L'articolo Xiaomi continua a investire in Italia aprendo il primo magazzino di mi.com proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

lillydessi : Xiaomi Mi 10 “Super Large Cup” continua a far parlare di sé, adesso certificato ufficialmente -… - Xiaomi_Italia : ?Da Xiaomi arriva un telemetro laser ideale per golfisti (e non). ???Grazie alla continua collaborazione fra Xiaomi… - MiuiBlog : ??[NEWS] #Xiaomi Mi 10 'Super Large Cup' continua a far parlare di sé, adesso certificato ufficialmente #Xiaomi… - GizChinait : #XIAOMI continua a crescere anche in borsa: salita la quota delle sue azioni -