Torino, uccide i genitori e vaga per strada: fermato (Di martedì 14 luglio 2020) I carabinieri di Collegno lo hanno fermato in strada, nella serata di ieri, con le mani sporche di sangue. Portato davanti ai carabinieri della compagnia di Rivoli e al pm, un 30enne ha confessato di aver ucciso a Torino i due genitori, sembra, al termine di una lite. I carabinieri stanno ancora indagando. uccide i genitori e si aggira in strada Poco prima della mezzanotte i carabinieri di Collegno, nell’hinterland torinese, notano un ragazzo che si aggira in strada con le mani sporche di sangue. Immediatamente l’uomo viene fermato, riporta l’agenzia di stampa AdnKronos, è in stato confusionale e ha le mani sporche di sangue. I carabinieri allora lo portano in caserma, dove prima dell’alba confessa ... Leggi su thesocialpost

