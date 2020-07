Strani problemi di batteria dopo EMUI 10 e 10.1 su Huawei, non oltre il 60%? (Di martedì 14 luglio 2020) Non sono per nulla rari i problemi di batteria riscontrati dopo l'aggiornamento EMUI 10 e EMUI 10.1 di altrettanti possessori di smartphone Huawei. I fenomeni in corso sono davvero anomali e spaziano dal calo repentino dell'autonomia sui telefoni all'impossibilità di andare oltre una determinata percentuale di carica del telefono. Chi sono i diretti interessati delle difficoltà già in parte descritte? Ci sono due fronti aperti: il primo è quello relativo agli smartphone appena aggiornati ad EMUI 10.1 ossia i Huawei P30, Mate 30, Mate 20, Nova 5T, P40 Lite. Sul secondo fronte invece c'è la situazione relativa ai device appena attualizzati al precedente update EMUI 10 ovvero i ... Leggi su optimagazine

Internazionale : Inizialmente sembrava un disturbo respiratorio, ma il covid si sta rivelando molto più complesso con sintomi, spess… - wordweb81 : Strani problemi di batteria dopo #EMUI10 e 10.1 su #Huawei, non oltre il 60%? - ACasperia : @graziano_delrio @pdnetwork @Deputatipd Non vi siete mai occupati dei problemi della famiglia ma sempre della tutel… - sabiwabi_ : @voidxemzi @lovin_timothee Io con le donne mi ci trovo ma con gli uomini ?? hanno problemi nel comunicare e sono str… - NsFolk : @Fanta_Lisa_ L'uscita è uno dei problemi. Importante ma fino ad un certo punto. Se nel frattempo però Borghi mi dif… -

Ultime Notizie dalla rete : Strani problemi Strani problemi di batteria dopo EMUI 10 e 10.1 su Huawei, non oltre il 60%? OptiMagazine Lo strano caso del Turkmenistan: «Zero casi di Covid», ma mascherine «per la polvere»

Mentre il mondo fa i conti con la pandemia del secolo, il Turkmenistan ha un grave problema di polvere. Secondo il governo illiberale della repubblica affacciata sul Mar Caspio sarebbe anche l’unico, ...

Things from the Flood RPG, la recensione: i ragazzini sono diventati adolescenti

Things from the Flood è un gioco di ruolo “carta e penna” pubblicato dalla casa editrice svedese Free League Publishing (conosciuta in patria come Fria Ligan) e basato sulle opere d’arte e l’omonimo a ...

Mentre il mondo fa i conti con la pandemia del secolo, il Turkmenistan ha un grave problema di polvere. Secondo il governo illiberale della repubblica affacciata sul Mar Caspio sarebbe anche l’unico, ...Things from the Flood è un gioco di ruolo “carta e penna” pubblicato dalla casa editrice svedese Free League Publishing (conosciuta in patria come Fria Ligan) e basato sulle opere d’arte e l’omonimo a ...