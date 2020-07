"Riapriamo gli stadi". Lega A, la richiesta per le ultime giornate: allo studio un protocollo (Di martedì 14 luglio 2020) Riaprire gli stadi per lo sprint finale della stagione: è questa la richiesta dei club di serie A al governo per le ultime giornate di campionato. La ripartenza del calcio è stata un successo nei primi sei turni - solo nei giorni scorsi è stato scoperto il primo positivo nello staff del Parma, subito isolato e senza conseguenze per il calendario come da protocollo - e ora è il momento di rendere possibile anche ai tifosi la partecipazione alla festa entro l'ultima giornata del campionato 2019/20, fissata per il 2 agosto. «È in fase di finalizzazione un articolato protocollo che sarà inviato nelle prossime ore al presidente della Figc, Gabriele Gravina, affinché possa utilizzarlo nelle interlocuzioni con le istituzioni governative ... Leggi su liberoquotidiano

Fprime86 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #CorrieredelloSport-#Stadio ?? ?? Antonio Conta ?? #Napoli, missione #Osimhen ?? Lega, dossier alla… - CorSport : La prima pagina di oggi del #CorrieredelloSport-#Stadio ?? ?? Antonio Conta ?? #Napoli, missione #Osimhen ?? Lega, do… - TuttoBolognaWeb : CorSport-Dossier della Lega alla FIGC: 'Riapriamo gli stadi subito' - - zazoomnews : Riapriamo gli stadi al pubblico - #Riapriamo #stadi #pubblico - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #SerieA: 'Niente stop a partite su #Sky'. Poi l'appello: 'Riapriamo gli stadi ai tifosi entro fine stagione' -

Ultime Notizie dalla rete : Riapriamo gli "Riapriamo gli stadi al pubblico" QUOTIDIANO.NET Post Covid al Policlinico, il prof. Navarra: “Neoplasie in aumento, adesso pensiamo a chi non si è potuto curare”

Il prof. che dirige l'Unità di Chirurgia generale a indirizzo oncologico parla anche del dopo Laganga. "Speriamo che la politica resti fuori dal Policlinico" Dopo la fase critica dell’emergenza Corona ...

Commercio a Napoli, niente ripresa: i consumi sono crollati dell'80%

Il Covid non è affatto alle spalle per l’economia partenopea. La mappa dei consumi di giugno 2020 - dati di Confcommercio Napoli - parla di cali che raggiungono anche il «70%-80%» rispetto allo stesso ...

Il prof. che dirige l'Unità di Chirurgia generale a indirizzo oncologico parla anche del dopo Laganga. "Speriamo che la politica resti fuori dal Policlinico" Dopo la fase critica dell’emergenza Corona ...Il Covid non è affatto alle spalle per l’economia partenopea. La mappa dei consumi di giugno 2020 - dati di Confcommercio Napoli - parla di cali che raggiungono anche il «70%-80%» rispetto allo stesso ...