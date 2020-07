Pozzallo, 11 immigrati positivi tra gli sbarcati. L’ira di Musumeci: “Il governo gioca con il fuoco” (Di martedì 14 luglio 2020) Hanno toccato terra questa mattina, a Pozzallo, positivi al coronavirus. Sono 11 i migranti che hanno fatto registrare una positività al virus del Covid dopo il test del tampone condotto dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. E sono sbarcati lo stesso, come già accaduto nei giorni scorsi con altri immigrati in Calabria. In questo caso i positivi rientrano nel gruppo di oltre 60 asiatici approdato ieri a Pozzallo, nel Ragusano. Gli immigrati risultati positivi, tutti asintomatici, sono stati già isolati presso una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. I medici e i sanitari dell’Asp hanno dapprima eseguito i test sierologici sull’intero gruppo individuando 19 ... Leggi su secoloditalia

