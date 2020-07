Oroscopo 14 luglio 2020: sorpresa per i Vergine, Sagittario più cauti nel lavoro (Di martedì 14 luglio 2020) L’Oroscopo del 14 luglio vede i Vergine in una fase di recupero, specie dal punto di vista sentimentale. I Sagittario, invece, devono essere più cauti nel lavoro Previsioni 14 luglio fino a Vergine Ariete. Gradualmente riuscirete e conquistare degli ottimi traguardi dal punto di vista professionale. In amore, invece, c’è qualche incomprensione di troppo che vi porterà ad essere un po’ intolleranti. Cercate di mantenere la calma e di non lasciarvi sopraffare dai problemi. Toro. I nati sotto questo segno trascorreranno una giornata tendenzialmente tranquilla. Questo è il momento giusto per pensare a riorganizzare un po’ la vostra vita e i vostri impegni. In amore c’è tanta pazienza e voglia ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Paolo Fox, Oroscopo di oggi: le stelle di domenica 12 luglio 2020 - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi, domenica 12 luglio 2020: previsioni Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - zazoomnews : Oroscopo Paolo Fox 15 luglio 2020: ecco come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #luglio #20… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox 15 luglio 2020: ecco come sarà la tua giornata secondo le stelle - #Oroscopo #Paolo #luglio #20… - CorriereCitta : Oroscopo Paolo Fox 15 luglio 2020: ecco come sarà la tua giornata secondo le stelle -