Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina (Di martedì 14 luglio 2020) «In Italia non siamo ancora in un porto sicuro» rispetto al coronavirus, avverte Roberto Speranza alla Camera, confermando la proroga fino al 31 luglio delle misure - obbligo di mascherina in... Leggi su ilmattino

worldnews911 : Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina - bizcommunityit : Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina - salernonotizie : Dpcm 14 luglio 2020: ecco le novità per viaggi, eventi e attività. Ancora mascherine - infoitinterno : Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina - Vito_Troiano : Mascherine, distanza e viaggi: le nuove misure previste dal governo -

Ultime Notizie dalla rete : Mascherine viaggi Mascherine, viaggi e discoteche, le regole sino al 31 luglio. Aerei, sì ai trolley in cabina Il Messaggero Coronavirus, discoteche ancora chiuse e stretta sui voli: le nuove misure fino al 31 luglio

È attesa stasera in Parlamento la presentazione, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure restrittive anti-Covid contenute nel Dpcm dell'1 ...

Covid, il nuovo dpcm del 14 luglio. Spiagge e mascherine: tutte le misure

Roma,14 luglio 2020 - Fino al 31 luglio resteranno tutte le restrizioni anti-Coronavirus che hanno contraddistinto gli ultimi quattro mesi. E' quello che prevede il nuovo dpcm, di cui si attende stase ...

È attesa stasera in Parlamento la presentazione, da parte del ministro della Salute Roberto Speranza, del nuovo Dpcm che proroga al 31 luglio le misure restrittive anti-Covid contenute nel Dpcm dell'1 ...Roma,14 luglio 2020 - Fino al 31 luglio resteranno tutte le restrizioni anti-Coronavirus che hanno contraddistinto gli ultimi quattro mesi. E' quello che prevede il nuovo dpcm, di cui si attende stase ...