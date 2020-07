L’ex dell’Inter Adriano ripreso dopo una festa a Rio de Janeiro: va in giro ubriaco sorretto da un amico – Il video (Di martedì 14 luglio 2020) ubriaco e in stato confusionale. Così è stato “pizzicato” da un cellulare Adriano, ex calciatore che ha militato per molti anni nell’Inter. L’ex imperatore era a Rio de Janeiro, domenica mattina, dopo una festa. Le immagini hanno fatto in poco tempo il giro del web. L'articolo L’ex dell’Inter Adriano ripreso dopo una festa a Rio de Janeiro: va in giro ubriaco sorretto da un amico – Il video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

ilfattovideo : L’ex dell’Inter Adriano ripreso dopo una festa a Rio de Janeiro: va in giro ubriaco sorretto da un amico – Il video - FcInterNewsit : Recoba: 'L'amore dei tifosi dell'Inter è più importante dei trofei. La Serie A? La Juve vincerà ancora per molti an… - BrunaNerazzurra : RT @CalcioPillole: #Adriano ubriaco in giro per le strade di Rio de Janeiro. Il web si scatena. L'ex centravanti dell'#Inter è stato filma… - CalcioPillole : #Adriano ubriaco in giro per le strade di Rio de Janeiro. Il web si scatena. L'ex centravanti dell'#Inter è stato… - sportli26181512 : Adriano ubriaco in giro per Rio de Janeiro. Il web si scatena: L'ex centravanti dell'Inter è stato pizzicato in gir… -