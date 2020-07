Le Iene, lo scherzo a Simona Tagli finisce in disgrazia: “La figlia è sparita”. Lei chiama la polizia: senza precedenti (Di martedì 14 luglio 2020) Stavolta lo scherzo de Le Iene non è riuscito affatto. La trasmissione in onda su ItaliaUno aveva organizzato una in maniera articolata il finto rapimento della figlia (ovviamente complice) di Simona Tagli. Niente di nuovo, ma stavolta non è stato il solito scherzo televisivo: la showgirl si è spaventata a tal punto che ha chiamato i carabinieri. Il Giorno ha ricostruito la vicenda grazie ai racconti di alcuni residenti, confermati dalle forze dell’ordine: nella tarda serata di giovedì scorso la Tagli ha contattato il 112 per segnalare la scomparsa da circa un’ora della figlia quindicenne. I militari si presentano sul posto, ma dopo alcuni minuti vengono ... Leggi su howtodofor

Comemigirano : @lapennanicola65 @gladiatoremassi @MT_Meli_ Che bella figura di merda che hai fatto per creduloneria.. era uno sch… - Comemigirano : @parteollese954 @gladiatoremassi A 'mbecilleeeee era uno scherzo delle Iene del 2013.... e comunque lei non è scap… - Notiziedi_it : La scomparsa della figlia di Simona Tagli è uno scherzo de Le Iene ma i carabinieri mandano tutti a casa - ChieDiTv : Comunque TOTO NOMI GIOVANI #GFvip 5. Oltre a Zorzi e Nasti, secondo me pure : - Alessandro Graziani : Perchè di Pa… - Smg_1908 : @framiriello sì, il genio dello scherzo delle iene -

Ultime Notizie dalla rete : Iene scherzo Le Iene, lo scherzo a Simona Tagli finisce in disgrazia: "La figlia è sparita". Lei chiama la polizia: senza precedenti Liberoquotidiano.it La scomparsa della figlia di Simona Tagli è uno scherzo de Le Iene ma i carabinieri mandano tutti a casa

La scomparsa della figlia di Simona Tagli era uno scherzo de Le Iene ma la vittima della messinscena, ovviamente, non era al corrente della presenza di un copione e per questo ha agito umanamente alle ...

Simona Tagli, “mia figlia è sparita”/ Ma è scherzo Le Iene: arrivano carabinieri e…

Simona Tagli, paura per la figlia: “È sparita”. Ma invece è tutto uno scherzo de Le Iene. La showgirl però chiama i carabinieri e allora… Paura per Simona Tagli, che è arrivata a chiamare i ...

La scomparsa della figlia di Simona Tagli era uno scherzo de Le Iene ma la vittima della messinscena, ovviamente, non era al corrente della presenza di un copione e per questo ha agito umanamente alle ...Simona Tagli, paura per la figlia: “È sparita”. Ma invece è tutto uno scherzo de Le Iene. La showgirl però chiama i carabinieri e allora… Paura per Simona Tagli, che è arrivata a chiamare i ...