Kate Middleton scioglie i capelli e cambia colore, bravissimo il suo parrucchiere (Foto) (Di martedì 14 luglio 2020) Kate Middleton dà finalmente un nuovo colore ai suoi capelli, riflessi che le stanno benissimo, è evidente che sia appena andata dal parrucchiere e che lui o lei abbia fatto un ottimo lavoro (Foto). Ciocche più chiare per illuminarle il volto ma è tutta la chioma di Kate Middleton che risulta più adatta per l’estate 2020. Addio colore troppo scuro e anche se gli abiti restano gli stessi il risultato è un nuovo look. La duchessa di Cambridge continua a riciclare abiti, come tutte le donne sceglie ogni mattina cosa indossare, non ha un outfit ogni volta nuovo per tutte le occasioni. E’ più in forma che mai, è bellissima, è evidente che sia serena e tutto questo ... Leggi su ultimenotizieflash

Kate Middleton confessa: "Avrei tanto voluto essere aiutata nei primi mesi con George"

Anche lei, come tante mamme alle prese con il primo figlio, avrebbe voluto al suo fianco qualcuno che l’aiutasse e la consigliasse. A rivelarlo è Kate Middleton, che si è raccontata a cuore aperto in ...

