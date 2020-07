Il Governo proroga le misura antivirus fino al 31 luglio. Sono 5 le regioni con un indice ancora superiore ad 1. Speranza: “Persistono rischi non teorici ma concreti” (Di martedì 14 luglio 2020) “Persistono rischi non teorici ma concreti che muovendoci con grande prudenza possiamo ridurre sensibilmente, ma mai azzerare del tutto. Sono rischi che le nostre rilevazioni settimanali mettono chiaramente in evidenza pur dentro un quadro nazionale che, anche questa settimana, rileva un indice Rt inferiore ad 1”. E’ quanto ha detto al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, a proposito dell’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus. “A seguito di diversi piccoli focolai – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – che si Sono manifestati in questi ultimi giorni Sono passate da 1 a 5 le regioni con un indice superiore ad 1 (Veneto, ... Leggi su lanotiziagiornale

