Giuseppe Sala: "Smart working non è normalità. Come vivono le persone se la città vuota?" (Di martedì 14 luglio 2020) "È evidente che una parte della città è ferma perché qualcun altro non lavora in presenza. Capisco che c'è una necessità di smart working, però non consideriamola normalità. Se dovessimo considerarlo normalità dovremmo ripensare interamente la città e ripensare la città richiede tempo". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, torna a parlare dello smart working. In queste settimane, il sindaco si è più volte espresso sul tema, scatenando non di rado anche diverse polemiche. A fine giugno Sala affermava: "A mio giudizio oggi è il momento di tornare a lavorare perché l'effetto grotta per cui siamo a casa e prendiamo lo stipendio ha i suoi pericoli".

