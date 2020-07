Gigi D’Alessio, il gesto dopo la rottura con Anna Tatangelo attira subito attenzione (Di martedì 14 luglio 2020) Gigi D’Alessio presto di nuovo nonno. La lieta notizia è arrivata al co-conduttore di ‘Vent’anni che siamo italiani’ (lo show targato Rai 1 e presentato insieme a Vanessa Incontrada, ndr) in pieno periodo di lockdown. A dargli questa rinnovata felicità è stato il figlio Claudio, avuto dal matrimonio con Carmela Barbato. Stando a quanto pubblicato dal settimanale di gossip Chi, la nuova compagna del figlio del cantante, Giusy, è in dolce attesa. Claudio, che non ha seguito le orme del padre ed è un imprenditore di successo ha già una figlia da una precedente relazione, Noemi che oggi ha 10 anni. Dal 2017 Claudio ha iniziato una relazione con la ballerina Giusy Lo Conte, che ha lavorato nei programmi di Carlo Conti, I migliori anni e Tale e Quale Show, ma anche a Made in Sud. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine

