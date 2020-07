Già 4 mesi fa... Autostrade, ecco la lettera della De Micheli, scoop ammazza-Conte (Di martedì 14 luglio 2020) Una lettera di Paola De Micheli mette nei guai Giuseppe Conte sul dossier riguardante Autostrade per l'Italia. Ormai non c'è più nemmeno l'ombra di un dubbio: la responsabilità dei ritardi sul caso dei Benetton coinvolge il premier, che ha scelto di non prendere una decisione quando i tempi erano maturi per farlo. Repubblica ha messo le mani sulla missiva che la ministra dei Trasporti ha inviato al capo del governo lo scorso 13 marzo: probabile che a farla filtrare sia stato proprio il Mit, che ha così sbugiardato Palazzo Chigi, che da giorni tenta di scaricare ogni responsabilità sulla De Micheli e su Gualtieri, ritenuti i due ministri più direttamente competenti. E invece dalla “riservata personale” indirizzata a Conte si evince ... Leggi su liberoquotidiano

