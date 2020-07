Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi in ansia: “Non vuole più fare i controlli” (Di martedì 14 luglio 2020) Tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sembra andare tutto bene, ma la modella è ultimamente apparsa estremamente in ansia per un dettaglio in particolare, ovvero la salute del fidanzato. Il modello è infatti stato operato nel gennaio dello scorso anno per un tumore al cervello molto delicato, che lo ha portato a vivere momenti di grande disperazione. Chiofalo e il tumore al cervello La relazione di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo è cominciata poco dopo l’operazione al cervello di gennaio 2019 e, tra alti e bassi (tra cui il presunto tradimento di lui) va avanti. Ultimamente pare che ci sia guerra in paradiso, anche se il problema non è l’amore ma il ... Leggi su thesocialpost

'Temptation Island', Francesco Chiofalo fa chiarezza sulla presunta gelosia nei confronti di Antonella Fiordelisi, poi lancia una frecciatina a Ignazio Moser (Video)

Francesco Chiofalo rifiuta le terapie dopo il tumore al cervello: l’appello della compagna

Il giovane modello ha raggiunto la notorietà dopo la partecipazione al noto reality show di Canale 5 ” Temptation Island” insieme alla sua ex fidanzata, Selvaggia Roma. Nel 2018, Francesco Chiofalo ha ...

