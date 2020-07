Formula 1, Ralf Schumacher: “Leclerc più intelligente di Vettel nel dopo gara” (Di martedì 14 luglio 2020) Fa ancora discutere l’incidente tra le due Ferrari nel corso del primo giro del Gran Premio di Stiria, che ha costretto entrambi i piloti al ritiro dalla corsa. Secondo l’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher, nonostante la colpa dello scontro sia stata di Charles Leclerc, il modo in cui il monegasco ha gestito la situazione in seguito sarebbe un punto a favore. “Devo dire onestamente che Leclerc mi sembra più intelligente di Sebastian, da quel punto di vista” ha infatti dichiarato ai microfoni di Sky Germania il fratello minore del leggendario Michael. “Charles si è subito alzato in piedi e ha detto: ‘Ho sbagliato io’, che suona molto meglio rispetto a: ‘Ero scontento della macchina, perciò sono felice di essere rimasto in pista’” ha ... Leggi su sportface

