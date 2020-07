Firenze: bandi Camera di Commercio per 700.000 euro a sostegno imprese (Di martedì 14 luglio 2020) Le domande per i bandi 'Ripartiamo in digitale' e 'Ripartiamo in sicurezza' saranno accolte fino a esaurimento dei fondi disponibili, perciò è determinante, oltre alla correttezza formale della domanda, l'ordine di arrivo Leggi su firenzepost

FIRENZE – Oltre 700mila euro è il plafond iniziale destinato a due bandi, in uscita rispettivamente giovedì 16 e martedì 21 luglio, che fanno parte del pacchetto di misure (oltre 5,1 mln di euro) ...

Firenze, 13 luglio 2020 - Sostenere le imprese nella fase di ripartenza dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid. Questo l’obiettivo del pacchetto di misure, di oltre 5,1 milioni di euro, varato dalla ...

