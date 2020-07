Ferran Torres Juventus, concorrenza in vista: c’è un club inglese (Di martedì 14 luglio 2020) Ferran Torres Juventus – La Juventus sembrerebbe intenzionata a fare shopping in Spagna in vista del mercato. I bianconeri adesso guardano in casa Valencia, con un gioiellino dei taronges che ormai è da tempo sulla lista di Paratici. La concorrenza si infittisce: c’è lo zampino di un top club inglese, e adesso parte la sfida alla Juve. Duello annunciato. Ferran Torres Juve: c’è anche il City Secondo quanto riferito da “Sport Mediaset” anche il Manchester City avrebbe adocchiato Ferran Torres. Il club allenato da Guardiola si inserisce prepotentemente nella corsa al giocatore, Juve adesso avvisata. Leggi anche: Kroos ... Leggi su juvedipendenza

Nuovo incontro in corso tra Napoli ed OSHIMEN, stavolta in Sardegna, quindi in "campo neutro". Giuntoli sta cercando di chiudere tutto, più che con il giocatore che ha già dato ok, sulle commissioni d ...

Ora il Manchester City spende e spande: da Lautaro ad Alaba, gli obiettivi di Guardiola

E ora ci arrabbiamo. Il Manchester City è pronto a fare un grande mercato adesso che è arrivata l'assoluzione da parte del Tas sul fair play finanziario. Questione, e non solo, d'orgoglio per lo sceic ...

