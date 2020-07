Falso invalido con la pensione da 100mila euro partecipa a una rissa nel bar: smascherato dalle telecamere (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo un certificato medico, aveva una grave invalidità che non gli consentiva nemmeno di alzarsi in piedi, eppure ha partecipato attivamente ad una rissa in un bar . smascherato dalle telecamere di ... Leggi su leggo

