De Benedetti spara a zero: Meloni fascista, Salvini selvaggio, Berlusconi? Meglio lui di Conte (Di martedì 14 luglio 2020) Chi salverà il Paese? Silvio Berlusconi. Ad arruolarsi nelle schiere ormai esigue dei berluscones è addirittura uno dei suoi più acerrimi nemici: l’ingegnere Carlo De Benedetti. In un’intervista al Foglio rilancia l’idea di un governo di sinistra allargato al leader di Forza Italia e con una duplice funzione: esautorare Salvini e Meloni da una parte e Giuseppe Conte dall’altra. Sono questi i tre nemici attuali di De Benedetti. Il quale pur di liberarsene è disposto a “baciare il rospo”, cioè a digerire il ritorno in auge dell’ex Cavaliere. Sì a Berlusconi, ma purché ci sia il benservito a Conte “Se si tratta di isolare Salvini e ... Leggi su secoloditalia

