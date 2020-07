Cervello ed esercizio fisico: una proteina li lega (Di martedì 14 luglio 2020) Una proteina del fegato finora poco studiata potrebbe essere responsabile dei noti benefici dell’esercizio fisico sull’invecchiamento del Cervello Secondo una nuova ricerca americana, una proteina lega l’invecchiamento del Cervello e l’esercizio fisico. I risultati potrebbero portare a nuove terapie per conferire gli effetti neuroprotettivi dell’attività fisica a persone che non sono in grado di farla a causa di limitazioni fisiche. Attività fisica: elisir “di lunga vita” per il Cervello Negli ultimi anni i ricercatori hanno concentrato i lori studi sui fattori che stimolano la neurogenesi e la plasticità cerebrale. Un ambiente stimolante e ... Leggi su tuttotek

Secondo una nuova ricerca americana, una proteina lega l’invecchiamento del cervello e l’esercizio fisico. I risultati potrebbero portare a nuove terapie per conferire gli effetti neuroprotettivi dell ...

L’asse fegato-cervello Per fare luce sulla questione ... topi nei test di memoria e apprendimento eguagliavano quelle di altri topi che avevano fatto esercizio per almeno 6 settimane. Nei loro ...

