Brutta caduta in piscina per Luis Muriel | l’attaccante dell’Atalanta ricoverato in clinica

Luis Muriel è ricoverato con un trauma cranico e una ferita alla testa. L'attaccante colombiano dell'Atalanta è caduto da bordo piscina: la dinamica dell'incidente però non è ancora chiara. Certamente invece è stato necessario il ricovero in una clinica di Bergamo. La prima Tac effettuata sul giocatore ha comunque dato esito negativo. Muriel però difficilmente sarà a disposizione per la partita di questa sera contro il Brescia. Gian Piero Gasperini perde così il capocannoniere stagionale nerazzurro con 17 gol all'attivo.

Gruppo di ciclisti cade nel Nevianese: una è in gravi condizioni

Un piccolo gruppo di ciclisti e una brutta caduta che ne ha coinvolti alcuni ed ha provocato un trauma commotivo a una di loro. E' accaduto poco prima delle 11 nel Nevianese, su strada Magrignano. Sub ...

