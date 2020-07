Bonus affitti al via, cessione possibile solo se il contratto è registrato (Di martedì 14 luglio 2020) Dal 13 luglio i titolari di esercizi commerciali, alberghi e ristoranti che svolgono la loro attività in affitto possono cedere ai locatori il credito d’imposta maturato con i canoni di marzo, aprile e maggio, sulla base di quanto previsto dai decreti Cura Italia e Rilancio. In questo modo, e grazie al Bonus affitti, possono ottenere uno sconto sulla mensilità. Bonus affitti, chi ne ha diritto Il Bonus affitti spetta agli esercizi che hanno subìto danni economici dall’emergenza coronavirus. Per poter usufruire del Bonus affitti, è necessario dimostrare che i ricavi della propria attività siano calati di almeno il 50% nel corso dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 a causa ... Leggi su quifinanza

InfoFiscale : Bonus affitti 2020, ecco i codici tributo per la cessione del credito - LorisCavallett1 : RT @Caf_Cisl_ER: #730 #losaichelodetrai ? #bonus Tutte le detrazioni delle spese per la casa! Acquisti, ristrutturazioni e affitti @Cisl_E… - Serafin_Paola : RT @Caf_Cisl_ER: #730 #losaichelodetrai ? #bonus Tutte le detrazioni delle spese per la casa! Acquisti, ristrutturazioni e affitti @Cisl_E… - RosalbaMallamo : RT @Caf_Cisl_ER: #730 #losaichelodetrai ? #bonus Tutte le detrazioni delle spese per la casa! Acquisti, ristrutturazioni e affitti @Cisl_E… - infoiteconomia : Bonus affitti, cessione possibile solo se il contratto è registrato -