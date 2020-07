Bologna Napoli, convocati Mihajlovic: torna Santander (Di martedì 14 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita contro il Napoli Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha diramato la lista dei convocati in vista della partita del Dall’Ara contro il Napoli. Il tecnico rossoblù recupera sia Pioli che Santander. Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.Difensori: Bonini, Corbo, Danilo, Denswil, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu.Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Soriano, Svanberg.Attaccanti: Barrow, Juwara, Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

