Aumenta la paura della morte nera: 15enne muore a causa della peste bubbonica

La morte di un 15enne a causa della peste bubbonica ha innalzato lo stato d'allarme per una possibile epidemia di morte nera in Mongolia. In tutto il mondo si guarda ancora con molta attenzione agli sviluppi della pandemia di Coronavirus. L'infezione non si è ancora esaurita ed anzi a livello globale sta continuando a diffondersi …

La morte di un 15enne a causa della peste bubbonica ha innalzato lo stato d’allarme per una possibile epidemia di morte nera in Mongolia. In tutto il mondo si guarda ancora con molta attenzione agli s ...

Mal di schiena in forte aumento: «Dimensione epidemiologica»

BERNA - Il mal di schiena ha assunto una «dimensione epidemiologica» in Svizzera con conseguenze significative a livello di salute, sociale e finanziario: lo rileva un'indagine della Lega svizzera con ...

