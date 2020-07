Amazon Prime Video ha una App per Windows 10. Ecco come installarla (Di martedì 14 luglio 2020) Lanciata praticamente in silenzio la Amazon Prime Video App per Windows 10 ci permette di accedere direttamente al servizio, senza passare dal browser. Amazon Prime Video ha App praticamente per ogni tipo di dispositivo: naturalmente smartphone e tablet, ma anche smart TV, console e dongle come Fire TV Stick e Chromecast. Mancava all’appello Windows 10, ma la lacuna è stata colmata pochi giorni fa. La nuova App di Amazon Prime Video per Windows 10 funziona esattamente come quelle per tutti gli altri dispositivi (e come la versione Web). La novità, e il principale vantaggio, è che non dobbiamo passare ... Leggi su newsmondo

