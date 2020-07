Accoglienza e asilo: Seehofer, Malta e Italia non vanno lasciate sole (Di martedì 14 luglio 2020) Nei salvataggi in mare paesi come Italia e Malta debbono avere un aiuto da altri stati membri, in modo tale che questi paesi alle frontiere esterne della Ue non vengano lasciati da soli di fronte ad un grosso problema, dice Seehofer Leggi su firenzepost

FirenzePost : Accoglienza e asilo: Seehofer, Malta e Italia non vanno lasciate sole - radiosilvana : @Primahyadum @Fortunablu17 @AnnalisaChirico Hai appena esposto una narrazione. Fare i mantenuti per il tempo della… - muydeprimidaa : ma questi lo sanno che Roma è nata come città d'asilo e di accoglienza grazie l'incontro di più culture (latini, sa… - amaurotto : @9Rosss @JoleSantelli A nulla, i #migranti vanno fatti sbarcare e immediatamente rimpatriati. E' l'unico modo per f… - radiosilvana : @MarcoN17023399 @luigisky2 È già controllata. I richiedenti asilo vengono gestiti nei centri di accoglienza -

Ultime Notizie dalla rete : Accoglienza asilo #tiromancino – Immigrati: quel che non funziona davvero nell'accoglienza. Ma che nessuno dice - IlGiunco.net IlGiunco.net Bimbi annegati da aprile: una strage silenziosa (che l’Oms chiede all’Italia di azzerare)

L’ultimo in ordine di tempo, è stato Massimiliano di quattro anni. Doveva essere una domenica all’insegna del relax e del divertimento in un agriturismo del Ferrarese ma tutto, nel giro di pochi attim ...

Dal ritorno dell’iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo al dimezzamento dei tempi di trattenimento nei Cpr, verso il restyling dei decreti sicurezza

La Corte Costituzionale ha bocciato la norma - contenuta nel primo dei due Dl Salvini - che vieta ai richiedenti asilo la possibilità di iscriversi ... 180 a 90 giorni); la revisione del sistema di ...

L’ultimo in ordine di tempo, è stato Massimiliano di quattro anni. Doveva essere una domenica all’insegna del relax e del divertimento in un agriturismo del Ferrarese ma tutto, nel giro di pochi attim ...La Corte Costituzionale ha bocciato la norma - contenuta nel primo dei due Dl Salvini - che vieta ai richiedenti asilo la possibilità di iscriversi ... 180 a 90 giorni); la revisione del sistema di ...